АВТОВАЗ повысил стоимость технического обслуживания автомобилей LADA

АВТОВАЗ увеличил максимальные рекомендованные цены на техническое обслуживание (ТО) автомобилей LADA. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», рост цен на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей LADA варьируется в диапазоне от 1300 рублей до 7600 рублей. Наиболее значительно подорожала стоимость технического обслуживания универсалов LADA Largus. Так, ТО-6 теперь обойдется владельцам этих автомобилей в 44900 рублей, что на 12700 рублей больше по сравнению с прежними расценками.

Как отмечается, итоговая стоимость технического обслуживания, указанная в информационном письме АВТОВАЗа для дилеров LADA, а также на официальном сайте автопроизводителя, рекомендована заводом в качестве максимальной стоимости услуги, поэтому реальные цены у дилеров могут отличаться от нее в меньшую сторону. Напомним, в 2021 года АВТОВАЗ повышал рекомендованные цены на ТО дважды – в июне и июле.

Стоит отметить, что с 1 марта 2022-го АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 83 тысяч до 247 тыс. рублей. Напомним, в прошлый раз автомобили LADA дорожали ровно два месяца назад – с 1 января 2022 года.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации числится 13,5 млн легковых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты, это самая распространенная марка легкового автопарка, на долю которой приходится почти 30% всех легковых машин в нашей стране.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ