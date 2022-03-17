Mazda представила новый премиум-кроссовер CX-60

Компания Mazda представила новый кроссовер CX-60, разработанный для рынков Японии, Австралии и Европы. Модель, созданная на совершенно новой заднеприводной платформе, стала самым мощным серийным автомобилем в истории японской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, длина кроссовера составила 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1670 мм, а размер колесной базы автомобиля равен 2870 мм. Mazda CX-60 получила двухрычажную переднюю подвеску вместе традиционных стоек McPherson и многорычажную подвеску сзади.

Новое шасси имеет компоновку с продольным расположением двигателя, а также возможность применения силовых агрегатов различного типа и постоянного полного привода. Кроссовер CX-60 стал первой моделью Mazda с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от внешних источников питания PHEV. В ее состав вошел 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель семейства SkyActive-G, тяговая батарея на 17,8 кВт-ч, а также компактный электромотор, интегрированный в совершенно новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В сумме агрегаты способны развивать 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В режиме пиковой отдачи гибридной установки большой кроссовер способен ускоряться до «сотни» за 5,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км/ч. Заявленный запас хода исключительно на электрической тяге составляет 63 км. Кроме того, у модели будет модификация с новой 3,0-литровой бензиновой «шестеркой» e-SkyActive X и дизельным шестицилиндровым агрегатом e-SkyActive D рабочим объемом 3,3 л. Оба мотора действую вместе с 48-вольтовым стартер-генератором по технологии «умеренный гибрид». Характеристики двигателей будут объявъявлены позже.

Что касается доступных опций, то Mazda CX-60 предложат с виртуальной приборной панелью, информационно-развлекательным комплексом с 12,3-дюймовым экраном и проекционным дисплеем, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, функцией соблюдения рядности движения и контролем слепых зон.

Европейские продажи Mazda CX-60 стартуют летом 2022 года. Цены на гибридную модификацию кроссовера варьируются от 47,4 тыс. до 52,9 тыс. евро. Как отмечают в Mazda, новинка станет первой моделью японской марки, с которой компания намерена перешагнуть в премиальный сегмент, где своим главным конкурентом видит Lexus, представленный практически на всех рынках. Другие представители «японского премиума», Infiniti и Acura не продаются в Европе, поэтому они в меньшей степени интересуют автопроизводителя, а с «немецкой тройкой» Mazda соперничать не намерена.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mazda