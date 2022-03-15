МВД хочет ввести понятие «Внеочередной техосмотр» для автомобилей в России

Процедуру техосмотра в нашей стране отменили, но вместо нее МВД готовит новый сюрприз для автовладельцев. Об этом «АВТОСТАТ» уже писал, когда сообщал о прошедших 10 марта слушаниях в Общественной палате РФ. Однако сегодня «Парламентская газета» добавила некоторые новые подробности по теме.

Суть этих подробностей такова: в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения» МВД собирается внести поправки. Предлагается ввести новое понятие – «Внеочередной техосмотр». Если инспектор, остановив машину на дороге, заметит нарушение, связанное с неисправностью, которая угрожает безопасности, вам как водителю вынесут предупреждение и дадут недельный срок на устранение проблемы. При этом данные о вашем нарушении заносятся в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Не успели за неделю решить вопрос – при следующей остановке инспектор просто лишит вас права управления этим автомобилем и заберет свидетельство о его регистрации.

Список неисправностей, из-за которых сотрудник ГИБДД сможет отправить водителя на внеочередной технический осмотр, разработает правительство. Есть опасения, что в этот список могут попасть не только неисправные тормоза и сбой в рулевом управлении, но и перегоревшая в фонаре лампочка, неработающая щетка стеклоочистителя, трещина на лобовом стекле, тонировка и пр. При этом, раз уж речь идет о базе ЕАИСТО и «внеочередном техосмотре», вероятно, одной заменой лампочки или щетки не обойдется, и оплачивать процедуру придется как за полный техосмотр.

Во время слушаний прозвучало, что внедрить систему МВД планирует к 1 марта 2023 года. Известно, что эксперты пытались напомнить инициаторам законопроекта о дефиците запчастей – в связи со сложной геополитической ситуацией и с тем, что на некоторые иномарки в принципе за неделю невозможно найти нужный автокомпонент. Опять же, где гарантия, что на дороги при таком механизме выявления неисправностей снова не вернутся коррупция, взяточничество и субъективный фактор? Ждем дальнейших подробностей.

Во сколько обходится содержание личного автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».