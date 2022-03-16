Renault в феврале 2022 года увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Renault в феврале реализовали 10382 автомобиля – на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 18320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,9% против 8,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 4048 потребителей (+80%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 2006 единиц (-25%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 1469 реализованных автомобилей (-31%). Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам февраля нашел 1428 покупателей, что на 1% ниже показателя годичной давности. Замывает пятерку лидеров кроссовер Renault Kaptur с показателем 1415 проданных машин (-13%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», московский завод Renault приостановил производство автомобилей с 28 февраля по 18 марта по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих. Напомним, в настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Renault