Производство автомобильной техники в России в 2021 году выросло на 9%

В минувшем году автозаводы, расположенные на территории РФ, в общей сложности произвели 1 млн 568,2 тыс. единиц автомобильной техники, что на 9,2% больше, чем в 2020-м. Такие данные содержатся в отчете «Автопром в России. Итоги 2021 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Более 85% от этого объема приходится на легковые автомобили – в минувшем году их было выпущено в количестве 1 млн 340,9 тыс. штук (+7,4% к 2020 году).

12% в структуре производства заняли грузовые автомобили (с учетом легких коммерческих машин), которых было собрано 190,6 тыс. экземпляров – на 24,3% больше, чем годом ранее.

Оставшиеся примерно 2,5% принадлежат сегменту автобусов, которых в 2021 году было произведено 36,7 тыс. единиц (с учетом микроавтобусов). И этот показатель на 6,5% превышает уровень годичной давности.

Более подробную информацию о состоянии и перспективах развития российского автопрома вы найдете здесь.

Фото: Hyundai