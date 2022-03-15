Hyundai выпустит 17 новых электромобилей

Компания Hyundai и принадлежащий ей премиальный бренд Genesis анонсировали планы по развитию электромобилей. К 2030 году общие инвестиции южнокорейского автопроизводителя составят более 79 млрд долларов, из которых на электромобили будет выделено порядка 16 млрд долларов. Эти средства пойдут на 17 новых моделей с электрической силовой установкой, пишет газета «Коммерсант».

В число новинок войдут 11 электромобилей Hyundai (три седана, шесть кроссоверов, один легкий коммерческий автомобиль и один электромобиль «нового типа»), а также шесть электромобилей Genesis (две легковых модели и четыре кроссовера, включая уже представленный кроссовер Genesis Electrified GV70).

Заявлено, что помимо существующей платформы E-GMP появится платформа Integrated Modular Architecture (IMA), которая станет развитием E-GMP. Также будут развиваться технологии беспилотного вождения и бортовая электроника.

К 2030 году компания Hyundai планирует занять 7% мирового рынка электромобилей и нарастить их объем выпуска до 1,87 млн штук в год. Таким образом, согласно плану, на батарейные машины будет приходиться меньше половины от общего объема производства (4,3 млн автомобилей).

О нюансах эксплуатации электромобилей читайте в нашем специальном материале.

Фото: Hyundai