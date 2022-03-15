ЕС может ввести запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей

В Евросоюзе рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России, которые предусматривают запрет на ввоз в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро. По данным агентства Bloomberg, запрет коснется автомобилей премиальных и люксовых брендов, в числе которых Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Ferrari. При этом на данный момент все вышеперечисленные марки заявили о временном прекращении поставок автомобилей в Россию из-за кризиса на фоне событий на Украине, пишет портал Autonews.ru. Более того, компании Mercedes-Benz и BMW приостановили производство машин в России, которые выпускали на подмосковном предприятии Mercedes-Benz и калининградском «Автоторе».

«Сегодня рынок находится в состоянии неопределенности: большинство автомобильных брендов приостановило поставки в Россию, неизвестно, каким образом будут развиваться события, мы сейчас общаемся с производителями и пытаемся прояснить ситуацию. Новые автомобили подорожают в цене, РРЦ зависит от курса валют, как следствие, стоимость новых моделей будет проиндексирована, скорее всего, прайсы обновятся после того, как валюта более менее стабилизируется. Определенно курс валют и изменение ключевой ставки ЦБ отразятся на рынке», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, обострившаяся ситуация на Украине и введенные против России санкции ввели мировую автомобильную промышленность в стагнацию, так как волатильность курсов валют и перебои в логистических цепочках пока не позволяют определить возможные объемы выпуска новых машин, соответственно, и цену на них с учетом роста стоимости сырья, комплектующих, ограничений в поставах.

«Данная ситуация, а также решение некоторых зарубежных автопроизводителей покинуть российский рынок, может сократить продажи новых машин по итогам года на 25% в случае, если долю европейских и японских марок не займут китайские и корейские производители. Подобная ситуация уже складывалась в 2014 году после крымских событий. Тогда автоконцерны не смогли полностью отказаться от продаж новых машин в России, а некоторые спустя несколько лет даже увеличили свои доли присутствия на нашем рынке. Думаю, в 2022-2023 году нас ждет аналогичный сценарий», – говорит Денис Мигаль.

Подробнее о том, есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».



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Фото: Audi