КАМАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

КАМАЗ в феврале увеличил производство на 12,4%, выпустив 4052 грузовых автомобиля. По итогам первых двух месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 7375 машин, что на 35% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Между тем, на предприятии не исключают перехода на неполную рабочую неделю – соответствующий приказ находится на рассмотрении руководства компании. Как отмечает руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев, данная антикризисная мера будет использована только в случае крайней необходимости, если спрос на грузовики перейдет к значительному снижению, однако в настоящий момент маркетологи КАМАЗа не прогнозируют такого сценария.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с остановкой поставок комплектующих из Европы КАМАЗ корректирует производственный план на ближайшие месяцы. По словам первого заместителя генерального директора КАМАЗа Юрия Герасимова, основную массу составят грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Темп сборки автомобилей К5 временно снизится в пользу поколения К3, хотя в целом перспективы поставок комплектующих с учетом планов по локализации довольно стабильны. Что касается линейки К4, КАМАЗ досрочно завершает сборку этих грузовиков, для которых текущий год изначально должен стать последним согласно стратегии развития компании.

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Фото: КАМАЗ