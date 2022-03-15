Haval поднимает цены на автомобили почти в 1,5 раза

Компания Haval поднимает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на новый прайс-лист, цены на модельный ряд Haval увеличиваются на 950 – 980 тыс. рублей, или на 40 – 50%.

Как отмечается, столь резкое подорожание – нетрадиционный шаг для российского авторынка. Даже на фоне серьезной девальвации рубля раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Однако сейчас ситуация другая: помимо Haval, в массовом сегменте в России выпускаются лишь модели LADA и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов. В свою очередь, Haval, по словам источников, столкнулся со сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих. На момент подготовки материала на запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хавал Мотор Рус» не ответили.

Российские дилеры Haval в феврале реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1557 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

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Фото: Haval