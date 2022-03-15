Haval в феврале 2022 года увеличил продажи в России на 65%

Российские дилеры Haval в феврале реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года в России было продано 6738 кроссоверов и внедорожников марки (+81%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Haval на российском рынке в феврале остается новый компактный кроссовер Jolion с показателем 1557 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Haval