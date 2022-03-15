Страховщики ожидают роста угонов автомобилей в России

Запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти, на этом фоне средняя стоимость каско также подорожает. Такое мнение высказали страховщики, опрощенные агентством «РИА Новости».

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них – Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Как отмечают эксперты, самой распространенной маркой легкового автопарка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти 30%. Так, на начало нынешнего года в России насчитывалось 13,5 млн таких легковых машин. С трехкратным отставанием от лидера, второе место в марочном рейтинге занимает японская Toyota (4,1 млн шт.). Далее с одинаковыми показателями (по 2,5 млн шт.) следуют корейские бренды Hyundai и Kia. У японского Nissan и французского Renault тоже наблюдается паритет по числу зарегистрированных легковых автомобилей (по 2,2 млн шт.). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 по объему парка также вошли: Volkswagen (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,7 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.) и Mitsubishi (1,3 млн шт.). Отметим и чешский бренд Skoda (1,1 млн шт.), которому тоже удалось преодолеть миллионный рубеж. У оставшихся марок этот показатель ниже, а доля каждой из них составляет менее 2%.

О том, какие автомобили имеют лучшую остаточную стоимость, можно узнать здесь.

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