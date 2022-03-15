ФТС упростила процедуру временного ввоза личных автомобилей в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) России ввела упрощенную процедуру временного ввоза физическими лицами транспортных средств для личного пользования.

Как пишет агентство «Прайм», режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в РФ личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года. Граждане России в рамках этого режима могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на общий срок, который не должен превышать шесть месяцев.

Стоит отметить, что это не первая мера со стороны российских властей, направленная на поддержку автовладельцев в условиях внешних санкций. Так, в настоящее время Госдума рассматривает поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года. Кроме того, правительство выпустило постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». В частности, для автокредитов установлен лимит в 700 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2022 года импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 39,2% до 24,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 618,8 млн долларов.