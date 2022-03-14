Импорт легковых автомобилей в январе 2022 года вырос на 39%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2022 года вырос на 39,2% до 24,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 618,8 млн долларов. Грузовых автомобилей было импортировано 3 тыс. единиц (+47,5%) на 180,7 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России за первый месяц 2022 года вырос на 48,2% и составил 7 тыс. штук на общую сумму 77,8 млн долларов. Грузовых автомобилей на внешние рынки было отправлено порядка 800 штук (+41,4%) на 14,8 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го калужский завод «ПСМА Рус» отправил в Европу первую партию коммерческих автомобилей Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy российского производства, однако в марте временно приостановил их экспорт из-за нарушений логистических цепочек.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».