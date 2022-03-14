Белорусский завод «БелДжи» приостановит производство автомобилей Geely с 16 марта по 1 апреля 2022 года по причине перебоев с поставками комплектующих. На предприятии заверили, что компоненты уже в пути, а запас автомобилей у дилеров достаточный для удовлетворения потребительского спроса. В свою очередь, в российском офисе Geely «Российской газете» заявили, что компания продолжает работу на российском рынке в штатном режиме.

Напомним, завод «БелДжи» открыт в ноябре 2017 года, здесь осуществляется крупноузловая сборка автомобилей марки Geely. Мощности предприятия позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год. Основными рынками сбыта продукции являются Беларусь и Россия. В нашу страну «БелДжи» поставляет три модели Geely: кроссоверы Atlas Pro, Tugella и Coolray.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Geely реализовали 4041 автомобиль, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в феврале самой продаваемой моделью Geely на российском рынке впервые стал новый кроссовер Atlas Pro. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. Как сообщалось ранее, продажи новинки начнутся в России во второй половине 2022 года. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «БелДжи»