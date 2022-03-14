Bridgestone приостанавливает производство и поставки шин в Россию

Компания Bridgestone приостановит производство и поставки шин в Россию, а также будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Предприятие в Ульяновске приостановит работу с 18 марта 2022 года в связи с проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют, которые серьезно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России, сообщает пресс-служба Bridgestone. В настоящее время компания продолжит оказывать поддержку своим 1100 сотрудникам во всех подразделениях и будет выплачивать заработную плату. Поскольку ситуация продолжает развиваться, глобальное и региональное руководство Bridgestone будет внимательно следить за изменениями и при необходимости гибко адаптировать планы.

Напомним, завод Bridgestone, расположенный в индустриальном парке «Заволжье», начал коммерческое производство в декабре 2016-го, и с тех пор было выпущено свыше 5 млн шин. Инвестиции в предприятие составили около 12,5 млрд рублей. В производственном портфолио завода Bridgestone в Ульяновске представлены шины с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов – для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также шины, омологированные для поставки автопроизводителям в качестве первичной комплектации. В середине 2019 года экспорт произведенных на предприятии в Ульяновске зимних шин линейки Blizzak был налажен в ряд стран Европы.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Bridgestone