Китайский авторынок в феврале 2022 года вырос на 28%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля составили 1 млн 487 тыс. единиц – это на 27,8% выше показателя годичной давности, гласят данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). По итогам первых двух месяцев 2022 года китайский авторынок вырос на 14,4% до 3 млн 674 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

Во сколько обходится содержание автомобиля - рассчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".