Skoda начала продажи бюджетного седана Slavia

Компания Skoda начала продажи нового бюджетного седана Slavia, который на сегодняшний день доступен в Индии, а позже появится и на других рынках. Стоимость новинки составляет от 1 млн 070 тыс. рупий до1 млн 780 тыс. рупий (примерно от 1,6 до 2,7 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Wroom.ru.

Напомним, официальная премьера Skoda Slavia состоялась в ноябре 2021 года. Этот автомобиль создавался специально для рынков развивающихся стран (в первую очередь индийского) как замена Skoda Rapid. Машина построена на современной модульной платформе MQB, но в упрощенном варианте – с барабанными задними тормозами и минимальным использованием электроники. Skoda Slavia немного крупнее «Рапида»: длина автомобиля – 4,54 метра. Да и тип кузова у машины другой – седан вместо лифтбека. Дизайн «Славии» выполнен в стиле европейских моделей Skoda.

На рынке Индии линейка двигателей Skoda Slavia представлена 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 115 л.с., работающей в паре с 6-ступенчатой механической коробкой или с «автоматом» такого же диапазона. Кроме того, седан доступен с 1,5-литровой 150-сильной наддувной «четверкой», действующей в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

В состав доступного для Skoda Slavia оснащения вошли шесть подушек безопасности, виртуальная приборная панель, камера заднего вида, мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и возможностью беспроводной интеграции смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны салонное зеркало с автоматическим затемнением, система бесключевого доступа в салон, автоматический климат-контроль и люк на электроприводе.

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Фото: Skoda