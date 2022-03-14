США запретили экспортировать роскошные автомобили в Россию

США в рамках очередного пакета экономических санкций против России запретили поставки в страну предметов роскоши, заявил президент Джо Байден. В документе на сайте Белого дома указано, что в список попадают, в том числе и роскошные автомобили. При этом не уточняется, по каким именно критериям будет определено, считается ли тот или иной автомобиль роскошью или нет, пишет портал Autonews.ru.

До начала кризиса, связанного с ситуацией на Украине, в Россию были налажены поставки лишь небольшого количества моделей. К примеру, на рынке представлены большие внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe американской сборки, некоторые модели Jeep, а также ряд автомобилей BMW и Mercedes-Benz, выпускаемых в США.

Кроме того, ряд сторонних компаний завозит в страну электромобили марки Tesla. Наконец, непродолжительное время в Россию из США ввозили кроссоверы Nissan Pathfinder нового поколения, однако в начале марта их поставки были приостановлены. В целом на фоне кризиса из-за ситуации на Украине и дефицита комплектующих большинство иностранных автопроизводителей объявили о приостановке выпуска автомобилей в России.

«Мировые производители вынуждены оценивать политические, логистические и финансовые риски. Также влияет распространенная на Западе «Культура отмены». В первую очередь рынок Россию покинут компании с низким уровнем локализации производства, а также с незначительной долей продаж в стране. Однозначно наш автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения», – полагает исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, обострившаяся ситуация на Украине и введенные против России санкции ввели мировую автомобильную промышленность в стагнацию, так как волатильность курсов валют и перебои в логистических цепочках пока не позволяют определить возможные объемы выпуска новых машин, соответственно, и цену на них с учетом роста стоимости сырья, комплектующих, ограничений в поставах.

«Данная ситуация, а также решение некоторых зарубежных автопроизводителей покинуть российский рынок, может сократить продажи новых машин по итогам года на 25% в случае, если долю европейских и японских марок не займут китайские и корейские производители. Подобная ситуация уже складывалась в 2014 году после крымских событий. Тогда автоконцерны не смогли полностью отказаться от продаж новых машин в России, а некоторые спустя несколько лет даже увеличили свои доли присутствия на нашем рынке. Думаю, в 2022-2023 году нас ждет аналогичный сценарий», – говорит Денис Мигаль.

Подробнее о том, есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».