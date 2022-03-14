Правительство выделило более 1,3 млрд рублей на создание электрозаправок

Правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах. В 2022 году на эти цели выделено 1,37 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Субсидирование позволит построить свыше 500 мощных зарядных станций. Сначала средства получат 12 пилотных регионов, включая Крым, Сахалин, Ленинградскую, Нижегородскую области, Татарстан, а также все территории, через которые проходит одна из наиболее загруженных автомагистралей – М-4 «Дон».

Согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20–30 минут. Как отмечается в документе, что создание разветвленной сети зарядных устройств является необходимым условием для более активного использования электротранспорта.

«В России еще не вошло в моду новое западное и восточное веяние – умение считать стоимость владения автомобилем. На электромобиль денежные затраты ниже в 4-5 раз, если сложить все расходы на заправки, налоги, сервис и разделить на цену 1 км пути. Мало кто об этом знает и задумывается. А те, кто задумался, сдерживаются мыслью: «А где я буду её заряжать?». Действительно, сейчас основным сдерживающим факторов в развитии спроса на электромобили является низкий уровень развития инфраструктуры. Именно в это необходимы инвестиции для популяризации электротранспорта в России – в развитие инфраструктуры и увеличение количества зарядных станций», – комментирует директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».