КАМАЗ досрочно завершает сборку грузовиков поколения К4

КАМАЗ под давлением внешних обстоятельств досрочно завершает сборку грузовиков поколения К4, которые по стратегическому плану и так готовились к замещению автомобилями К5. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Герасимов, отметив, что теперь все силы направлены на локализацию новейшего поколения и его флагмана – тягача КАМАЗ-54901.

По его словам, альтернативные поставщики недостающих комплектующих для актуальных сегодня «КАМАЗов» поколения К3 найдены и готовы к запросам автогиганта, а под восстановление производства грузовиков новейшего поколения К5 практически составлена дорожная карта. Сложности с иностранными партнерами обеспечили дополнительную загрузку собственных мощностей КАМАЗа, и его дочерние предприятия в других регионах тоже обеспечены заказами, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Принципиально сформирована программа оперативного возврата к сборке грузовиков поколения К5 на КАМАЗе. Служба развития в настоящее время прорабатывает детали этого процесса. За короткое время работы в условиях санкций менеджмент КАМАЗа определился с загрузкой как заводов технологической цепочки, так и с перспективами дочерних производств.

«Конкретная дата восстановления производства К5 уже определена. Мы четко видим, как вернуться в скором времени к сборке грузовика КАМАЗ-54901, который так востребован на внутреннем рынке», – рассказал исполнительный директор КАМАЗа.

Сборка автомобилей К5 продолжается и в марте, и на апрель есть план, но небольшой – ограниченный складскими запасами комплектующих. Доля автомобилей старшего поколения К3 соответствует квартальному расчету. Заказ на март полностью сформирован, причем контракты по линии Внешнеторговой компании даже превысили бизнес-план. У «Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», ориентированной на внутренний рынок, продажи несколько сократились вслед за снижением темпа сборки: на ближайшее время, напомним, КАМАЗ будет собирать по 180 автомобилей в сутки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале КАМАЗ начал производство нового среднетоннажного семейства грузовиков «Компас». Новый проект КАМАЗа стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Во втором полугодии 2022 года КАМАЗ планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель «Компас-5» полной массой 5,5 тонны. Кроме того, в настоящее время на КАМАЗе завершаются эксплуатационные испытания автомобилей нового поколения K5 КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, производство которых должно начаться в 2022 году.

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Фото: КАМАЗ