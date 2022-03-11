«Автотор» продолжает производство автомобилей Kia и Hyundai

Калининградский завод «Автотор» продолжает выпускать автомобили марок Kia и Hyundai, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Телеграм-канале. По его словам, имеющихся запасов деталей хватит примерно на 3 месяца работы, при этом южнокорейские партнеры продолжают отгружать комплектующие. Напомним, в феврале 2022-го калининградский завод начал производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, который одидается в продаже в первой половине 2022 года.

Также «Автотор» продолжает строительство заводов по выпуску локализованной продукции, инвестиции в которые, согласно специнвестконтракту, составляют 32 млрд рублей. В минувшем году в проект компанией вложено 6 млрд рублей, пишет агентство «Финмаркет».

Между тем, в начале марта компания BMW в связи с текущей геополитической ситуацией приостановила производство на мощностях «Автотора», равно как и импорт автомобилей на российский рынок. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Напомним, в феврале 2022-го компания BMW Group и «Автотор» подписали соглашение о реализации проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу. С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года на новых производственных мощностях планировалось производство наиболее востребованных на российском рынке моделей BMW: кроссоверов X5, X6 и X7, а также бизнес-седана 5 серии.

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