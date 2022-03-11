Завод Magyar Suzuki приостановил отгрузки автомобилей в Россию

Завод Magyar Suzuki в Венгрии приостановил отгрузки автомобилей на российский рынок в связи с тем, что морские контейнерные перевозки в нашу страну сейчас на стопе. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус», уточнив, что предприятие Magyar Suzuki выпускает для российского рынка только модель Suzuki Vitara.

Ранее компания Suzuki временно приостановила поставки автомобилей в Россию в связи с нехваткой полупроводников для обеспечения производства техники Suzuki, а также из-за проблем с логистикой. Как заявляют в «Сузуки Мотор Рус», компания предпринимает все усилия для того, чтобы логистическая и производственная цепочки работали на обеспечение автомобилями и запасными частями Suzuki российских покупателей в новых реалиях.

«Все автомобили Suzuki отгружены со склада. На текущий момент склад дилеров позволяет удовлетворить клиентский спрос на автомобили Suzuki на ближайшие 2 – 3 месяца. Также складской запас запасных частей обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов Suzuki. Также информируем, что ценовая политика на автомобили и запасные части будет корректироваться исходя из ситуации на валютном рынке, действий конкурентов, спроса и наличия товара. Таким образом, все операции между дилерами и дистрибьютором проводятся в стандартном режиме, процессы работают в полной мере согласно внутренним регламентам», – рассказали в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус», добавив, что при появлении новой информации компания уведомит дополнительно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», к лету 2020 года Suzuki планировала вывести на российский рынок новый кроссовер S-Cross, который заменит в модельном ряду Suzuki SX4 предыдущего поколения.

Какие автомобили Suzuki (и не только) имеют лучшую остаточную стоимость, можно узнать здесь.

Фото: Suzuki