Правительство ввело запрет на экспорт ранее ввезенных в Россию автомобилей

Правительство России определило перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В список, в частности, попали легковые автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа, пишет портал Autonews.ru.

Как следует из распоряжения правительства, запрет распространяется на ввезенные из-за границы легковые автомобили и другие моторные средства, в том числе фургоны и гоночные машины. При этом нововведение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более пассажиров. При этом запрет не касается поставок в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 39,4% до 338,9 тыс. машин. Кроме того, в нашу страну было ввезено 33,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,1% больше по сравнению с 2020 годом.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, на сегодняшний день на складах у дилеров есть новые автомобили, но запаса хватит максимум на 2 - 3 месяца. Обострившаяся ситуация на Украине и введенные против России санкции ввели мировую автомобильную промышленность в стагнацию, так как волатильность курсов валют и перебои в логистических цепочках пока не позволяют определить возможные объемы выпуска новых машин, соответственно, и цену на них с учетом роста стоимости сырья, комплектующих, ограничений в поставах. Данная ситуация, а также решение некоторых зарубежных автопроизводителей покинуть российский рынок, может сократить продажи новых авто по итогам года на 25% в случае, если долю европейских и японских марок не займут китайские и корейские производители.

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