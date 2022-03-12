Эксперты рассказали об автопроизводителях, которые могут прийти в Россию

В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков.

Как говорит исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов, однозначно российский автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения. В первую очередь Россию могут покинуть компании с низким уровнем локализации производства, а также с незначительной долей продаж в стране. При этом ведущие массовые производители такие как Hyundai-Kia, Renault-Nissan, по мнению эксперта, найдут способ остаться на рынке.

«Мы все понимаем, что для автопроизводителей, вложивших значительные средства в создание мощностей на территории России, остановка производства влечет за собой значительные финансовые потери. Это не только оплата простоя сотрудникам, содержание оборудования и зданий и многое другое, но главное – это риск потери доли рынка, борьба за которую шла десятки лет. Рано или поздно эти финансовые потери станут достаточно чувствительными даже на самом высоком уровне, появится объективная оценка всех потерь и наверняка будет принято решение о возобновлении производства и поставок», – полагает директор по бренду LADA ГК «Прагматика» Игорь Бадер.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров считает, что освободившуюся нишу иностранных автомобильных марок, безусловно, с удовольствием займут китайские бренды, которые уже стоят в очереди с желанием зайти на российский рынок. Таких брендов сейчас порядка 15, они точно смогут здесь выстроить свои процессы по дистрибуции. Так что можно уже начать присматриваться к китайским брендам, учитывая, что некоторые из них дают гарантийный срок авто до 7 лет.

«Вполне возможно, что наряду с китайскими производителями могут появиться и компании из Индии – у них есть для этого резервы. А вот в возможность, что крупные западные концерны, такие как Volkswagen, выведут свои модели на наш рынок под какими-то китайскими или индийскими брендами, я не верю. При небольшом рынке стоит ли рисковать своей репутацией?» – рассуждает шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о том, есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».