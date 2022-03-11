Продажи китайских автомобилей в феврале 2022 года выросли на 70%

В последний зимний месяц нынешнего года в России было реализовано 10,5 тыс. новых автомобилей китайских марок. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 70% больше, чем в феврале 2021-го.

Лидерство среди автопроизводителей из КНР по-прежнему сохраняет Haval – в конце зимы его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 3569 единиц, показав рост на 65%. Второе место среди «китайцев» сохраняет Chery с результатом в 2907 проданных машин (+45%). На третьей позиции традиционно расположился бренд Geely (2188 шт.; +82%). Таким образом, эти три марки аккумулируют более 80% всего объема реализации китайских автомобилей.

Отметку в тысячу проданных экземпляров по итогам февраля преодолел и EXEED (1001 шт.), результат которого вырос в 7,7 раза. Замыкает ТОП-5 среди «китайцев» Changan (471 шт.; +19%). Далее следуют: FAW (180 шт.; -4%), DFM (97 шт.), GAC (53 шт.; рост в 2,5 раза), Great Wall (39 шт.). Помимо этого, остатки своих складов в феврале распродавали Lifan (4 шт.), Foton (2 шт.) и Zotye (1 шт.).

Также стоит отметить, что за 2 месяца 2022 года в нашей стране было реализовано 20 тыс. новых китайских автомобилей, что на 86% превышает показатель января – февраля прошлого года.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» полагают, что на фоне объявленных России санкций и приостановки поставок автомобилей ряда европейских, японских и американских брендов китайские производители имеют все шансы, чтобы серьезно увеличить долю рынка. Напомним, что в январе она составила около 10%.

Об отношении российских автовладельцев к китайским машинам, степени удовлетворенности работой их дилеров и прочих нюансах можно узнать в специальном отчете «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: EXPOCAR