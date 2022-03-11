АВТОВАЗ собрал первую предсерийную модель LADA B-класса

АВТОВАЗ собрал первый предсерийный автомобиль новой модели LADA B-класса, который был представлен президенту предприятия Николя Мору. Согласно официальному плану АВТОВАЗа, в 2023 году появится две новые модели LADA B-класса, которые не будут иметь ничего общего с семейством LADA Granta, пишет портал «Лада.Онлайн».

По неофициальным данным, новая модель LADA B-класса будет построена на платформе Renault CMF-B LS. Производство новинки планируется начать в 2023 году на сборочной линии, где сегодня выпускаются автомобили LADA Granta. Некоторое время обе модели будут выпускаться параллельно, при этом производство «Гранты», в свою очередь, должно быть перенесено на конвейер, на котором сейчас ведется сборка внедорожников семейства Niva.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: канал Viber «На заводе»