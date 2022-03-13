УАЗ в феврале 2022 года увеличил продажи в России на 7%

Ульяновский автозавод в феврале реализовал 1684 автомобиля, что на 7% выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2022 года в нашей стране было продано 3009 ульяновских внедорожников (+4%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,5% против 1,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в феврале остановили свой выбор 557 покупателей (+1%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 659 реализованных машин (-6%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 201 экземпляр, что на 25% лучше результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале Ульяновский автозавод начал поставку клиентам специализированных фургонов на базе УАЗ «Профи» c двухрядной пятиместной кабиной.

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Фото: УАЗ