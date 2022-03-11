Цены на автомобили за неделю выросли более чем на 15%

Цены на легковые автомобили российской сборки с начала года по состоянию на 4 марта увеличились на 11,9%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен. Рост цен на легковые машины иностранных марок – как импортированные, так и выпущенные локально – за тот же период составил 12,2%, пишет агентство «Финмаркет».

В период с 25 февраля по 4 марта отечественные легковые автомобили, значительный объем продаж которых составляет продукция АВТОВАЗа, прибавили в цене 17,1%. Иномарки за то же время стали дороже на 15,2%.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров, в конце февраля наблюдался резкий рост спроса на автомобили, а в марте – его снижение и, как следствие, падение продаж. Это обусловлено тем, что темп повышения цен на автомобили значительно превысил ожидания людей. При этом сейчас почти 100% сделок по покупке автомобиля переведено на обязательную предоплату в связи обеспечением надежности договоров купли-продажи и трансформацией рынка в целом.

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