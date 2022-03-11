Stellantis приостановил импорт автомобилей в Россию, но продолжает производство

Концерн Stellantis временно приостановил поставки автомобилей в Россию, а также экспорт LCV российского производства из-за нарушений логистических цепочек. Между тем, в компании ежедневно отслеживают ситуацию и пытаются найти наилучшие решения для возобновления поставок. Завод «ПСМА Рус» работает в штатном режиме, говорится в сообщении Stellantis.

По итогам первых двух месяцев 2022 года концерн Stellantis реализовал в России 2189 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional), что на 13% выше показателя годичной давности. В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,1% против 0,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Лидером в структуре брендов Stellantis остается марка Peugeot, увеличившая продажи на 7% до 949 автомобилей. Российские дилеры Citroen в отчетный период реализовали 656 машин – на 32% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показала марка Opel – на 93% до 284 автомобилей. Продажи внедорожников Jeep снизились на 8% и составили 221 единицы. Бренд Fiat Professional показал падение реализации на 52% до 79 машин.

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Фото: Stellantis