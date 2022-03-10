Continental приостановил производство в России

Германский концерн Continental временно приостанавливает производство на территории России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе «Континентал Калуга» (российское подразделение концерна). Работники, согласно трудовому кодексу РФ, отправлены в простой с выплатой 2/3 от средней зарплаты. Срок, на который приостановлено производство, пока не определен. «В этот период компания продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами и отгружать продукцию со склада», – отметил собеседник агентства.

У Continental два предприятия в Калуге: завод по производству шин и завод автомобильных комплекстующих ContiTech. Также Continental управляет заводом по производству автомобильных технологий (Automotive Technologies sector) в Чистополе (Татарстан).

Завод «Континентал Калуга» был введен в эксплуатацию в 2013 году в технопарке «Росва» под Калугой и производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма.. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро.

Завод ContiTech, который был открыт в Калужской области в 2014 году, выпускает шлангопроводы для систем кондиционирования и гидроусиления руля. Объем инвестиций в предприятие составил 17 млн евро.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Continental