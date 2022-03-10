Законодатели готовят для автовладельцев альтернативу отмененному техосмотру?

10 марта, в Общественной палате РФ проходили слушания, где среди других вопросов рассматривались возможные изменения, связанные с проверками технического состояния автомобилей на дорогах. Речь, конечно, не шла о возвращении техосмотра для всех автомобилей, без разбора, но, как пишет «Московский комсомолец», говорилось о «совершенствовании порядка запрещения эксплуатации транспортных средств».

Напомним, в декабре 2021 года в России для физических лиц, владельцев легковых автомобилей и мотоциклов отменили обязательность техосмотров для их транспортных средств. Таким образом, это коснулось абсолютного большинства российских автовладельцев. Согласно свежим данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2022 года в России насчитывалось 47,8 млн легковых автомобилей и мотоциклов. На физлиц зарегистрировано около 45,7 млн таких транспортных средств. Большинство из них (те, кто не использует машину в служебных целях или в качестве такси) теперь избавлены от необходимости предъявлять инспекторам ГИБДД диагностическую карту.

Но, судя по всему, новый Федеральный законопроект все же предлагает некую альтернативу отмененным проверкам на СТО. Например, предлагается наделить сотрудников ГИБДД правом проверять техническое состояние автомобилей прямо во время движения и выдавать водителям предписания на устранение неисправностей. Самая суровая мера, которую смогут назначить «контролеры» - полный запрет дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

В ходе обсуждения законопроекта общественники напомнили о том, что «нужен баланс между интересами гражданина и общества» и что регулирование должно быть мягким. Кроме того, на слушаниях говорилось о том, что соответствующее Постановление правительства пока не готово, инспектора ДПС при выявлении неисправностей могут отнестись к своим задачам субьективно, да и период для ужесточения контроля за личными автомобилями выбран не совсем удачно: в экономике страны кризис. Как сообщают представители СМИ, побывавшие на слушаниях, общественники предложили оставить в покое «физиков», но обратить особое внимание на исправность транспортных средств, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту - с помощью калькулятора «Оценить авто».