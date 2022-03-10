АВТОВАЗ рассказал, когда возобновит производство

АВТОВАЗ определил график работы на 11 календарную неделю (с 14 по 18 марта 2022 года), который сформирован с учетом продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов работников компании.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены, а 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. По такому же графику будет работать линия Niva, при этом внимание будет сосредоточено на производстве Niva Legend. Линия B0 останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.

Завод «LADA Ижевск» продолжит мероприятия по запуску проекта Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14 – 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время сотрудники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.

«График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске», – заявили в пресс-служба АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 1 млн 096 тыс. 900 тыс. рублей. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство LADA Vesta нового поколения.



Между тем, 1 марта АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 83 тысяч до 247 тыс. рублей. Напомним, в прошлый раз автомобили LADA дорожали ровно два месяца назад – с 1 января 2022 года.

Впрочем, цены на свою продукцию повышают и другие автопроизводители. Подробнее об этом читайте здесь.

Фото: АВТОВАЗ