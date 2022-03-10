Geely планирует возобновить отгрузки автомобилей дилерам на текущей неделе

Компания Geely планирует возобновить отгрузки новых автомобилей дилерам на текущей неделе. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Джили Моторс». Напомним, поставки новых автомобилей Geely дилерским центрам были приостановлены в начале марта для оценки экономической ситуации, а также в связи возникшими трудностями в сфере логистики.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Geely реализовали 4041 автомобиль, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Стоит также отметить, что в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. Как сообщалось ранее, продажи новинки начнутся в России во второй половине 2022 года. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Geely