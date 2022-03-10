Петербургский завод Nissan временно приостановит работу на три недели

Завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановит работу с 14 марта на три недели в связи с перебоями поставок комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan. Напомним, на этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Ранее компания Nissan временно приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля и к этому моменту собрал более 150 заказов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Nissan реализовали 8446 автомобилей Nissan, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,1% против 3,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: Nissan