Renault сняла с производства седан и универсал Talisman

Компания Renault отправила в отставку модель Talisman, от которой запланировала избавиться еще в 2020 году с целью сокращения расходов. Причем в отличие от Volkswagen, который попрощался только с седаном Passat, французский автопроизводитель решил избавиться сразу и от седана, и от универсала. Производство Talisman остановилось в конце февраля, и у Renault нет планов по выпуску прямого преемника, пишет портал Motor.ru.

В линейке Renault все еще есть компактный седан Megane, а также бюджетная модель Taliant, которая адресована развивающимся странам как замена Logan третьего поколения. А вот универсал с уходом Talisman и отказа от «двухобъемника» Clio остался только один – Megane.

Напомним, Renault Talisman встал на конвейер в 2015 году как замена более компактной модели Laguna. С 4,85-метровым Talisman, получившим более низкий центр тяжести, современный дизайн и оборудование, Renault рассчитывала вернуть себе долю в сегменте, однако продолжающий расти интерес к кроссоверам заставил компанию скорректировать модельный ряд.

Последний рестайлинг модель Talisman пережила в 2020 году – тогда в Renault провели легкий фейслифтинг, расширили набор оборудования с цифровой приборной панелью, а также добавили полуавтопилот второго уровня и новую «турботройку». Еще одной причиной отставки Talisman после семи лет на конвейере может быть то, что в палитре двигателей модели нет актуальных гибридных силовых установок: она состоит из традиционных ДВС на бензине и дизеле.

На российском рынке Talisman не представлен – в нашей стране помимо кроссоверов Arkana, Kaptur и Duster в линейку Renault входят фургон Master, седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их вседорожные версии Stepway.

Какие модели Renault (и не только) лучше сохраняют остаточную стоимость? Об этом можно узнать здесь.

Фото: Renault