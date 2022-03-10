Сколько коммерческих автомобилей числится в России?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в нашей стране зарегистрировано 8,4 млн коммерческих автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года).

Чуть более половины (50,3%) от этого количества принадлежит легкой коммерческой технике (LCV), которой насчитывается 4,22 млн экземпляров. Немногим меньше, или 44,8%, приходится на грузовые автомобили, что соответствует 3,77 млн штук. Оставшиеся 4,9% парка коммерческого транспорта в РФ занимают автобусы, которых числится 0,41 млн единиц.

Отметим, что в России коммерческих автомобилей зарегистрировано примерно в 5,5 раза меньше, чем легковых. Как уже ранее сообщали эксперты агентства «АВТОСТАТ», парк легковых машин на начало нынешнего года составил 45,5 млн штук.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: КАМАЗ