Infiniti приостановила поставки автомобилей в Россию

Компания Infiniti временно приостановила поставки автомобилей в Россию. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки, отметив, что на данный момент дилеры обладают достаточным запасом автомобилей.

«Компания Infiniti занимается постоянным мониторингом текущей ситуации и анализирует влияние и эффект санкций на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют всю поступающую информацию, адаптируют процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы», – рассказали в пресс-службе Infiniti.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Infiniti реализовали 217 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности, согласно данным АЕБ.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: Infiniti