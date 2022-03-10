Авито запускает пакет поддержки для предпринимателей и простых клиентов

Компания Авито, платформой которой в нашей стране пользуется более 80 млн клиентов, подготовила и запускает Пакет мер поддержки для своих пользователей. В разделах «Товары», «Недвижимость», «Услуги», «Работа», «Авто» теперь появляются новые инструменты продвижения объявлений, новые, более привлекательные тарифы, новые аналитические сервисы, которые помогут сохранить эффективность бизнеса в России - малого, среднего, крупного.

«Мы готовы бесперебойно работать при любом сценарии внешних ограничений, мы независимы от облачных и внешних сервисов, все платежные сервисы, работающие на территории России, продолжают работать в штатном режиме. Мы улучшили безопасность платформы, проведя дополнительную проверку достоверности и качества объявлений и применив антифродовые алгоритмы», - заявляют в Авито.

Что же изменилось в результате? В качестве примера возьмем одно из направлений работы компании - «Авито Авто». Развивая сотрудничество с автобизнесом, компания приняла решение вложить дополнительные ресурсы в улучшение сервисов для дилеров, которые помогут им наращивать объемы выкупа автомобилей с пробегом у частных лиц. Не секрет, что в докризисный период основная масса ликвидных свежих автомобилей с пробегом, с которыми можно было успешно работать, поступала к автодилерам через Trade-in (сдача старой машины при покупке новой). В современных реалиях автобизнеса этот источник практически перестал работать. Для более эффективной работы на вторичном рынке Авито в помощь дилерам предложила свой сервис Авито Аукцион (действует уже в 6 городах) и систему управление дилерским бизнесом Maxposter.

В компании также усилят меры по проверке достоверности и качества объявлений - как частных продавцов, так и дилеров. Это позволит оградить покупателей от недобросовестных коммерсантов, а честным, проверенным партнерам поможет получать больше покупателей. Эксперты Авито также намерены активнее поддерживать дилеров своей аналитикой и профессиональной экспертизой.

Аналогичные программы продуманы компанией и в отношении объявлений, связанных с недвижимостью, предложением товаров и услуг, поиском работы и подработки. На всех этих направлениях ресурсы Авито будут усилены, успешно показавшие себя инструменты получат дальнейшее развитие.

«Авито — социально ориентированный бизнес. И наша задача и то, ради чего Авито был создан — продолжать объединять 80 миллионов людей на нашей платформе, как мы это делали всегда, - говорит генеральный директор компании Владимир Правдивый. - Сегодня Авито — это неотъемлемая часть бизнес-инфраструктуры страны. За 15 лет работы мы доказали устойчивость нашей бизнес-модели. Цель Авито сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне».

Для справки:

- каждый день на Авито размещается более 600 тыс. новых объявлений;

- общее число активных объявлений с начала 2022 года превысило 90 млн;

- рост заказов в Авито Доставке с начала марта 2022 года составил 40%.