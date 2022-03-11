Nissan в феврале 2022 года снизил продажи в России на 12%

Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 4192 автомобиля – это на 12% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года в России было продано 8446 автомобилей Nissan, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,1% против 3,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 7% и составили 1834 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1538 реализованных машин, что на 12% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановит работу с 14 марта на три недели в связи с перебоями поставок комплектующих. Напомним, на этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Кроме того, ранее компания Nissan временно приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля и к этому моменту собрал более 150 заказов.

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Фото: Nissan