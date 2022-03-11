Британский автопроизводитель Aston Martin радикально обновит спорткары Vantage, DB11 и DBS, сообщил председатель правления компании Лоурэнс Стролл. По его словам, в 2023 году все переднемоторные суперкары Aston Martin подвергнутся настолько глубокой модернизации, что будут производить впечатление полностью новых моделей. Купе и кабриолеты Aston Martin Vantage (выпускается с 2017 года), DB11 (с 2016 года) и DBS (с 2018 года) обретут измененную внешность, другой интерьер, переделанное шасси и модернизированные силовые агрегаты. Двигатель V12 останется лишь у самой дорогой модели DBS, а для моделей DB11 и Vantage останется только мотор AMG V8, пишет издание «Авторевю».

Главной обновкой в салоне станет современная медиасистема с сенсорным экраном. Оказывается, действующий договор фирмы Aston Martin с Mercedes-Benz оговаривает появление новых технологий на «Астонах» только спустя три года после дебюта на «Мерседесах». Именно поэтому все модели Aston Martin (включая кроссовер DBX) до сих пор имеют старую медиасистему Comand с шайбой-селектором на центральном тоннеле. И только в 2023-м у них появится современная мультимедийка MBUX с сенсорным экраном, которая дебютировала на «Мерседесах» в 2018 году. При этом Лоурэнс Стролл обещает собственные настройки и даже оригинальную озвучку «с британским акцентом».

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Фото: Aston Martin