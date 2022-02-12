Geely готовит электрокроссовер Geometry X Tiger

Электромобильный суббренд Geely, изначально ориентированный на премиальные электрокары, планирует выпустить новый доступный электрокроссовер Geometry X Tiger. Примерная цена пока не раскрывается, но, вероятно, она будет заметно ниже, чем у других моделей Geometry. По неофициальным данным, премьера новинки может состояться на автосалоне в Пекине, который откроется уже в этом месяце.

Как пишет портал «Китайские автомобили», X Tiger разделит платформу с кросс-хэтчбеком Geometry EX3, который почти идентичен новинке по габаритам. В длину кроссовер будет достигать 4006 мм, в ширину – 1765 мм, а в высоту – 1550 мм, при этом колесная база составит 2485 мм.

Судя по внешности, Geometry X Tiger будет ориентирован на молодую аудиторию. Кроссоверу достались узкие дневные ходовые огни, соединенные светодиодной полосой, и основные блок-фары, заключенные в яркие рамки оранжевого либо лаймового цвета. Тем же цветом отмечены «реснички» над полосками ДХО, корпуса внешних зеркал, дверные ручки и задние оконные стойки. Сзади расположились фонари в форме бумерангов, небольшой спойлер и надпись Geometry по центру двери.

Что касается силовой установки, то она окажется под стать бюджетному позиционированию: автомобилю достанется единственный электродвигатель мощностью 82 л.с. (60 кВт), который сможет разгонять вседорожник всего до 102 км/ч. Запитываться он будет от литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого пока неизвестна.

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Фото: База MIIT

