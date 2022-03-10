Lexus CT получил «прощальную» спецверсию

Компактный хэтчбек Lexus CT вышел на рынок в 2010 году и с тех пор дважды подвергался обновлению. В США продажи этой модели свернули еще несколько лет назад, а окончательно Lexus CT уйдет в отставку в октябре 2022 года, в связи с чем будет выпущена «прощальная» спецверсия под названием Cherished Touring, пишет портал Motor.ru.

В настоящее время Lexus CT представлен только на внутреннем рынке Японии и продается там с гибридной установкой от Toyota Prius третьего поколения: в ее состав входят 1,8-литровый атмосферный двигатель и электромотор суммарной мощностью 136 л.с. Внешне CT из финальной партии отличается от обычного слегка модернизированной радиаторной решеткой, окантовкой противотуманных фар и хромированными элементами на заднем бампере. Передние стойки и крыша выполнены в контрастном черном цвете, а в отделке салона использован красный оттенок. Стоимость CT 200h Cherished Touring в Японии составляет 4 млн 223 тыс. иен (4,1 млн рублей по актуальному курсу).

Напомним, Lexus CT разрабатывался с прицелом на американский рынок и продавался в 65 странах по всему миру, в том числе и в России. В нашей стране модель была представлена в период с 2011 до 2016 год, однако большой популярности гибридный хэтчбек не снискал: за пять лет россияне купили менее тысячи таких машин. Общий же тираж выпущенных за 12 лет хэтчбеков Lexus CT составил 380 тыс. экземпляров. Прямого наследника у этой модели не будет, однако частично опустевшую нишу займет кроссовер UX. Кроме того, на подходе еще одна компактная модель, которая будет построена на базе Toyota Yaris.

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Фото: Lexus