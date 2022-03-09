Volvo в феврале 2022 года увеличила продажи в России на 84%

Российские дилеры Volvo в феврале реализовали 1023 автомобиля, что на 84% выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Volvo составили 1295 машин – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Бестселлером Volvo на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 524 единиц (рост в 3,1 раза). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановил свой выбор 281 покупатель (рост в 3 раза). Третье место занял полноразмерный кроссовер ХС90 с показателем 216 реализованных автомобилей (-8%).

Как отмечают в Volvo Cars, военная спецоперация на Украине может усугубить нехватку комплектующих в автомобильной промышленности и нарушить транспортную логистику в прилегающих регионах, в связи с чем компания внимательно следит за ситуацией.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: Volvo