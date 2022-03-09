Российский авторынок в феврале 2022 года занял третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале продолжил падение, тем не менее поднялся на третье место в европейском рейтинге.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 200512 машин (+3,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что отчасти обусловлено эффектом низкой базы. Между тем, заказы на новые автомобили в феврале увеличились на 15%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 115386 машин (-13%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 114349 единиц (-4,8%).

Четвертый результат показала Италия – 110869 проданных машин (-22,6%). Далее идет Испания, чьи дилеры реализовали 62103 автомобиля (+6,6%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, и по сравнению с «доковидным» февралем 2019-го нынешний результат оказался на 38% хуже.

Добавим также, что авторынок Великобритании в феврале увеличился на 15% и составил 58994 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Тем не менее положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в феврале 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Во сколько обходится содержание автомобиля в России? Это можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».