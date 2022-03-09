В России насчитывается 45,5 млн легковых автомобилей

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.).

Как отмечают эксперты, самой распространенной маркой легкового автопарка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти 30%. Так, на начало нынешнего года в России насчитывалось 13,5 млн таких легковых машин.

С трехкратным отставанием от лидера, второе место в марочном рейтинге занимает японская Toyota (4,1 млн шт.). Далее с одинаковыми показателями (по 2,5 млн шт.) следуют корейские бренды Hyundai и Kia. У японского Nissan и французского Renault тоже наблюдается паритет по числу зарегистрированных легковых автомобилей (по 2,2 млн шт.).

Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 по объему парка также вошли: Volkswagen (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,7 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.) и Mitsubishi (1,3 млн шт.). Отметим и чешский бренд Skoda (1,1 млн шт.), которому тоже удалось преодолеть миллионный рубеж. У оставшихся марок этот показатель ниже, а доля каждой из них составляет менее 2%.

Узнать актуальную стоимость легкового автомобиля на рынке можно всего за 1 минуту – при помощи калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ