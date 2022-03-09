ГК АВТОDOM подвела итоги работы за 2021 год

По итогам 2021 года суммарная выручка ГК АВТОDOM по всем видам деятельности выросла на 88% и составила 105,5 млрд рублей против 56,01 млрд рублей годом ранее (данные приводятся без НДС). Рост финансовых показателей связан как с приобретением новых дилерских центров, так и с повышением показателей эффективности всех направлений бизнеса, сообщает пресс-служба ГК АВТОDOM.

Продажи новых автомобилей увеличились на 45% до 11742 штук, заняв 60,2% в структуре выручки компании. Продажи автомобилей с пробегом составили 23,2% от общего оборота: в 2021 году было реализовано 10358 машин (+66%). Объем продаж новых автомобилей корпоративным клиентам увеличился на 66% до 3638 единиц, при этом доля продаж новых автомобилей в лизинг юридическим лицам выросла на 25 п.п. до 77% от общего объема сделок. Сервисное обслуживание и продажи запчастей составляют 12,7% выручки компании.

Выручка от F&I составляет 3,1% в общей структуре выручки. Доля продаж новых автомобилей в кредит физическим лицам в АВТОDOM увеличилась на 10 п.п. и составила 60%, проникновение каско в АВТОDOM по итогам года достигло 79% (+28 п.п.).

Объем продаж новых мотоциклов в 2021 году вырос в 2,2 раза до 1975 штук, при этом 14% розничных сделок прошли с использованием кредитных программ. Продажи мото с пробегом показали рост 40% и составили 408 единиц.

Напомним, в 2021 году к портфелю АВТОDOM присоединились три дилерских центра Audi и один дилерский центр Porsche в Москве. Кроме того, были открыты два мотосалона KTM в Москве и два шоу-рума мотоциклов в Краснодаре: KTM и Ducati. В 2022 году планируется открытие шоу-рума Aurus в Санкт-Петербурге, который станет самой большой галереей бренда.

Полный список автодилеров по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: АВТОDOM