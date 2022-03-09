Компания Renault представила новый кроссовер Austral, который станет наследником европейской модели Renault Kadjar. Новинка поступит в продажу на европейском рынке в четвертом квартале нынешнего года, пишет портал «Колеса.ru».

В основе Renault Austral лежит модернизированная платформа CMF C/D, на которой также построен Nissan Qashqai третьей генерации. Переднеприводные версии Renault Austral имеют заднюю полузависимую подвеску, полноприводные – многорычажную, к тому же такие исполнения получили полноуправляемое шасси 4Control Advanced. Длина новинки равна 4510 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2667 мм. Таким образом, новый SUV превзошел Kadjar по всем показателям, за исключением ширины.

Одной из фирменных стилистических особенностей экстерьера Renault Austral стал резкий выступ вдоль нижней части кузова. Он заостряется спереди, подчеркивая динамичность силуэта. Новая геометрия отличается от традиционных горизонтальных линий, которые прежде шли параллельно земле и выглядели довольно статично. Технологичность новой модели проявляется в первую очередь в передней и задней оптике. C-образные блоки огней сходятся к логотипу бренда. Дизайн передней части с выразительными фарами и элементами радиаторной решетки имеет схожие черты. Такая оптика впервые была использована в Renault Mégane E-Tech Electric: корпус фар изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда зажигаются светодиодные огни, выгравированные линии начинают переливаться, образуя яркий живой рисунок.

Что касается интерьера нового Austral, приборная панель выглядит узкой и широкой, а благодаря тому, что она заходит на двери, передним пассажирам кажется, что они сидят в настоящем кокпите. В дизайне доминируют ломаные линии, которые определяют динамичный облик автомобиля. Кроме того, в интерьере максимально используются возможности мультимедийной системы OpenR с большим экраном, который является центральным элементом салона. По факту, OpenR состоит из двух расположенных буквой «Г» экранов приборной панели и центральной консоли, общая длина которых составляет 24,3 дюйма (площадь 774 кв.см). Через нее можно управлять практически всеми функциями автомобиля, поэтому в остальной части салона существенно меньше кнопок и ручек.

На европейском рынке Renault Austral будет доступен только с электрифицированными установками, все – на основе бензиновых моторов. «Мягкие» гибриды – с «турботройкой» 1.2 и 48-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid Advanced и «турбочетверкой» 1.3 и 12-вольтовым стартер генератором Mild Hybrid. В первом случае турбодвижок выдает 130 л.с., такой кроссовер имеет исключительно механическую коробку передач. У мотора 1.3 два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. Топовый паркетник – это полноценный гибрид E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт-ч, работающим с напряжением 400 вольт. Совокупная отдача – 200 л.с. Согласно данным автопроизвлдител, расход топлива Austral E-Tech – 4,6 л/100 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство Renault Austral будет налажено на заводе в испанской Паленсии, где выпускается нынешний Kadjar. Примерно через год на конвейере этого предприятия появится наследник более крупной модели Renault Koleos, для которого тоже придумают новое название. А в 2024 году выйдет третья модель в этом семействе – купеобразный кроссовер с кодом RHN, у которого нет аналога в нынешней гамме. Но появление этих машин на российском рынке практически исключено. Напомним, в настоящее время российская линейка SUV от Renault включает кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana, которые производятся на заводе компании в Москве.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault