КАМАЗ перейдет на выпуск грузовиков с отечественными узлами

КАМАЗ столкнулся с нехваткой импортных комплектующих из-за приостановки поставок продукции в Россию некоторыми зарубежными поставщиками на фоне санкций Евросоюза. Об этом говорится в письме гендиректора Торгово-финансовой «КАМАЗ» Дмитрия Леонова руководителям дилеров концерна, с которым ознакомились «Известия».

«В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами – КПП 154, двигателями КАМАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаул. – ред.). В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», – сказано в письме.

Из документа следует, что дефицит компонентов не позволит КАМАЗу выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Напомним, КАМАЗ устанавливает дизельные двигатели Cummins на широкий модельный ряд. С партнером Cummins Inc. у российского производителя есть совместное предприятие (СП) в РФ «Камминз Кама». При этом мощности линии по производству собственных двигателей Р6 (класс экологичности «Евро-5») составляют сейчас 12 тыс. штук в год (линия сборки проходит модернизацию, после чего производительность вырастет до 30 тыс. двигателей в год).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с остановкой поставок комплектующих из Европы КАМАЗ корректирует производственный план на ближайшие месяцы. По словам первого заместителя генерального директора КАМАЗа Юрия Герасимова, основную массу составят грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Темп сборки автомобилей К5 временно снизится в пользу поколения К3, хотя в целом перспективы поставок комплектующих с учетом планов по локализации довольно стабильны. Что касается линейки К4, текущий год должен стать последним согласно стратегии развития компании.

«Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием, и сейчас мы формируем заказ до июня, одновременно прорабатывая вопросы поставок и локализации комплектующих для каждого модельного ряда. Со второй половины месяца, с началом сборки измененного модельного ряда, в сутки будем собирать по 180 автомобилей», – рассказал Юрий Герасимов.

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Фото: КАМАЗ