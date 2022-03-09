Lamborghini и Ferrari приостановили поставки автомобилей в Россию

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке в связи с событиями на Украине. Также о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента — компания Ferrari, сообщает агентство «Прайм». «Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», – говорится в распространенном заявлении группы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Lamborghini реализовали 200 автомобилей, что на 48% выше показателя годичной давности. Как отмечает глава Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев, это новый рекорд продаж марки в нашей стране, на 27% превосходящий предыдущий максимум, который был зафиксирован в 2019 году. Бестселлером Lamborghini в нашей стране остается кроссовер Urus. Напомним, в прошлом году были выпущены три новых модели: заднеприводный суперкар Huracán STO, прощальная серия модели Aventador Ultimae, а также юбилейная спецверсия LPI 800-4, выпущенная в честь 50-летия Countach.

Автомобили этих (и других) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Lamborghini