Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом в 2021 году выросли на 12%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о снижении продаж подержанных машин через официальных дилеров. Между тем, реализация сертифицированных автомобилей с пробегом в минувшем году, напротив, продемонстрировала рост.

Напомним, что под сертифицированными подразумеваются автомобили с пробегом, которые продаются по официальным программам производителей. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года их было реализовано в количестве 65,8 тыс. единиц, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом в 2020 году их продажи сократились (-6% до 59 тыс. шт.), а теперь они снова выросли и даже на 5% превысили уровень 2019 года (62,5 тыс. шт.).

О других итогах вторичного рынка нашей страны и перспективах его развития можно подробно узнать в отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы».

Фото: Kia